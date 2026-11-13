CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 172.45 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 5.799 Cap Gemini-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 126.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 733.84 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.62 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich jüngst auf 21.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch