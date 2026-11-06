CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Cap Gemini-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cap Gemini-Papier bei 124.75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.802 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.61 EUR, da sich der Wert einer Cap Gemini-Aktie am 05.11.2026 auf 130.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.61 Prozent erhöht.

Cap Gemini wurde am Markt mit 21.98 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch