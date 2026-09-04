CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Cap Gemini-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cap Gemini-Aktie 89.14 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.122 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 123.40 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 03.09.2026 auf 110.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23.40 Prozent.

Cap Gemini markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch