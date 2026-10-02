Bureau Veritas Aktie 3469163 / FR0006174348
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|Lohnender Bureau Veritas SA-Einstieg?
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02.10.2026 10:02:34
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bureau Veritas SA-Aktie gebracht.
Am 02.10.2023 wurde die Bureau Veritas SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Bureau Veritas SA-Papier bei 23.26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 429.923 Bureau Veritas SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 26.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’435.94 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.36 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 11.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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