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13.11.2026 10:02:23
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bureau Veritas SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bureau Veritas SA-Investment verdienen können.
Am 13.11.2016 wurden Bureau Veritas SA-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.76 EUR. Bei einem Bureau Veritas SA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 596.594 Bureau Veritas SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers auf 30.19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’011.17 EUR wert. Damit wäre die Investition um 80.11 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 13.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Bureau Veritas SA
Analysen zu Bureau Veritas SA
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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