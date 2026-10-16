Bureau Veritas Aktie 3469163 / FR0006174348
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16.10.2026 10:02:18
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bureau Veritas SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bureau Veritas SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Bureau Veritas SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Bureau Veritas SA-Anteile letztlich bei 18.04 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55.438 Bureau Veritas SA-Anteilen. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 15.10.2026 1’547.84 EUR wert, da der Schlussstand 27.92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.78 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 12.26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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