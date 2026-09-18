CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Bureau Veritas SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18.47 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Bureau Veritas SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.415 Bureau Veritas SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 27.59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.40 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 149.40 EUR entspricht einer Performance von +49.40 Prozent.

Der Marktwert von Bureau Veritas SA betrug jüngst 12.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch