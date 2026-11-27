Am 27.11.2023 wurden Bureau Veritas SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bureau Veritas SA-Aktie an diesem Tag 22.51 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44.425 Bureau Veritas SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 26.11.2026 1’428.70 EUR wert, da der Schlussstand 32.16 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 42.87 Prozent.

Bureau Veritas SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch