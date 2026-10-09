CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: Hätte sich eine Bureau Veritas SA-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bureau Veritas SA-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bureau Veritas SA-Anteile bei 26.40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.788 Bureau Veritas SA-Aktien. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Aktien wären am 08.10.2026 99.09 EUR wert, da der Schlussstand 26.16 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.91 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bureau Veritas SA einen Börsenwert von 11.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch