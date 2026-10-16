Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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16.10.2026 10:02:18
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Bouygues-Anteile an diesem Tag bei 41.46 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie investierten, hätten nun 24.120 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Bouygues-Aktien wären am 15.10.2026 987.46 EUR wert, da der Schlussstand 40.94 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1.25 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Bouygues belief sich zuletzt auf 15.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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