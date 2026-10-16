Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’374 0.2%  SPI 20’268 0.1%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’573 0.8%  Euro 0.9272 0.0%  EStoxx50 6’201 0.5%  Gold 4’180 0.2%  Bitcoin 67’808 -0.2%  Dollar 0.8250 -0.2%  Öl 105.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient
Suche...
Plus500 Depot

Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 16.10.2026 10:02:18

CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie Anlegern gebracht.

Bouygues
38.01 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Bouygues-Anteile an diesem Tag bei 41.46 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie investierten, hätten nun 24.120 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Bouygues-Aktien wären am 15.10.2026 987.46 EUR wert, da der Schlussstand 40.94 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1.25 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bouygues belief sich zuletzt auf 15.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bouygues S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten