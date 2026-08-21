CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor einem Jahr verdient

Am 21.08.2025 wurde die Bouygues-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.64 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 258.799 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.08.2026 12’003.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46.38 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 20.03 Prozent gleich.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 18.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch