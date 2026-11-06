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06.11.2026 10:02:07
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Bouygues-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.11.2016 wurde das Bouygues-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bouygues-Anteile bei 28.26 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 35.386 Bouygues-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bouygues-Anteile wären am 05.11.2026 1’524.77 EUR wert, da der Schlussstand 43.09 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.48 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 16.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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