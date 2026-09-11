Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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11.09.2026 10:02:23
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bouygues-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.76 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 347.705 Bouygues-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’246.87 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Papiers am 10.09.2026 auf 43.85 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.47 Prozent erhöht.
Insgesamt war Bouygues zuletzt 17.06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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