CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.56 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 281.215 Bouygues-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40.87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’493.25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.93 Prozent angewachsen.

Am Markt war Bouygues jüngst 16.09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch