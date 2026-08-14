Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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14.08.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Bouygues eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bouygues-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bouygues-Anteile 27.75 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hat, hat nun 36.036 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’714.59 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 13.08.2026 auf 47.58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71.46 Prozent.
Insgesamt war Bouygues zuletzt 18.41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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