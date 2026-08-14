CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bouygues-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bouygues-Anteile 27.75 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hat, hat nun 36.036 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’714.59 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 13.08.2026 auf 47.58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71.46 Prozent.

Insgesamt war Bouygues zuletzt 18.41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch