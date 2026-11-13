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13.11.2026 10:02:23
CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Bouygues-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Bouygues-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41.85 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 238.949 Bouygues-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bouygues-Aktie auf 43.99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’511.35 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.11 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 16.91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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