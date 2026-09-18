CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accor von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Accor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Accor-Anteile bei 34.05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 293.680 Accor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Accor-Anteile wären am 17.09.2026 13’435.87 EUR wert, da der Schlussstand 45.75 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 34.36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Accor belief sich zuletzt auf 10.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch