CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Accor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Accor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.286 Accor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 1’616.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 61.61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Accor eine Börsenbewertung in Höhe von 10.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch