CAC 40-Titel Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Accor-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Accor-Anteile bei 40.26 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Accor-Aktie investierten, hätten nun 2.484 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 45.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112.32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 12.32 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Accor eine Marktkapitalisierung von 10.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch