30.12.2025 12:39:51
CAC 40 Rises 0.3%; Bank Stocks Move Higher
(RTTNews) - French stocks were modestly higher a little past noon on Tuesday, led by gains in banking and select technology and defense stocks.
Trading was a bit lackluster as traders largely staying on the sidelines, and those engaged in business mostly refraining from making big moves.
The French market will have a full session today. On Wednesday, it will close early and remain shut on Thursday for New Year's Day.
The benchmark CAC 40 was up 21.30 points or 0.27% at 8,133.32 about half an hour past noon.
Societe Generale climbed nearly 1.5%. BNP Paribas moved up 0.8% and Credit Agricle gained 0.9%.
STMicroElectronics, TotalEnergies, Accor, Dassault Systemes, Airbus, Sanofi, ArcelorMittal, Orange and Hermes International gained 0.3 to 0.7%.
EssilorLuxottica, Capgemini, Bureau Veritas, Schneider Electric, Air Liquide and Carrefour were modeslty lower a little while ago.
Meanwhile, the yield on France's 10-year Government Bonds rose to 3.545% today.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
