CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Worldline SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Worldline SA-Anteile bei 36.94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.707 Worldline SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 1.61 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.36 EUR wert. Mit einer Performance von -95.64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Worldline SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 449.11 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch