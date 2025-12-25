Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
|Rentables Worldline SA-Investment?
|
25.12.2025 10:02:05
CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Worldline SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Worldline SA-Anteile bei 36.94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.707 Worldline SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 1.61 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.36 EUR wert. Mit einer Performance von -95.64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Worldline SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 449.11 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
