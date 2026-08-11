Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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11.08.2026 10:02:37
CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Vivendi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.08.2016 wurden Vivendi-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vivendi-Papier bei 1.65 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hat, hat nun 6’062.443 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 1.69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’227.34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.27 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Vivendi belief sich jüngst auf 1.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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