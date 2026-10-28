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|Veolia Environnement-Investment
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28.10.2026 10:02:30
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Veolia Environnement-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Veolia Environnement-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag bei 28.76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.477 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 113.42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.62 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 13.42 Prozent.
Jüngst verzeichnete Veolia Environnement eine Marktkapitalisierung von 23.87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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