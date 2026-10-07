CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Veolia Environnement-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18.84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Veolia Environnement-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.308 Veolia Environnement-Anteilen. Die gehaltenen Veolia Environnement-Anteile wären am 06.10.2026 166.35 EUR wert, da der Schlussstand 31.34 EUR betrug. Mit einer Performance von +66.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Veolia Environnement war somit zuletzt am Markt 22.29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch