Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
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17.08.2026 10:02:40
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Unibail-Rodamco-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 90.10 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 110.988 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’487.24 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 14.08.2026 auf 103.50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.87 Prozent angewachsen.
Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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