Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
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31.08.2026 10:02:22
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2021 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74.20 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.477 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 1’333.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 98.96 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.37 Prozent angezogen.
Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 14.30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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