Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Unibail-Rodamco-Einstieg?
|
14.09.2026 10:02:17
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unibail-Rodamco gewesen.
Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 89.34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.119 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Aktien wären am 11.09.2026 103.98 EUR wert, da der Schlussstand 92.90 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.98 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich jüngst auf 13.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!