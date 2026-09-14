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Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246

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Profitabler Unibail-Rodamco-Einstieg? 14.09.2026 10:02:17

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unibail-Rodamco gewesen.

Unibail-Rodamco
87.32 CHF -0.29%
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Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 89.34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.119 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Aktien wären am 11.09.2026 103.98 EUR wert, da der Schlussstand 92.90 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.98 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich jüngst auf 13.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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