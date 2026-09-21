CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag bei 47.98 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.842 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’940.81 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 18.09.2026 auf 93.12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.08 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch