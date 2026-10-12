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Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246

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Langfristige Investition 12.10.2026 10:02:29

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Unibail-Rodamco vor einem Jahr inzwischen rentiert?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie Anlegern gebracht.

Unibail-Rodamco
81.00 CHF -0.09%
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Heute vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 88.06 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11.356 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 991.60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87.32 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 12.62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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