CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thales von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Thales-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Thales-Anteile bei 80.74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Thales-Papier investiert hätte, befänden sich nun 123.854 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 29’514.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 238.30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 195.14 Prozent vermehrt.

Alle Thales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch