CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Thales-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 134.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74.627 Thales-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’097.01 EUR, da sich der Wert eines Thales-Papiers am 08.10.2026 auf 215.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.97 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Thales belief sich zuletzt auf 44.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch