Thales Aktie 524726 / FR0000121329
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16.10.2026 10:02:18
CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thales von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Thales-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Thales-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Thales-Aktie letztlich bei 83.34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Thales-Aktie investiert, befänden sich nun 1.200 Thales-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (227.70 EUR), wäre die Investition nun 273.22 EUR wert. Damit wäre die Investition 173.22 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Thales belief sich zuletzt auf 46.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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