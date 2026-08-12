SR.Teleperformance Aktie 523997 / FR0000051807
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|Lukratives SRTeleperformance-Investment?
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12.08.2026 10:02:28
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SRTeleperformance-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit SRTeleperformance-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SRTeleperformance-Anteile betrug an diesem Tag 360.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.724 SRTeleperformance-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie auf 70.56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’956.20 EUR wert. Mit einer Performance von -80.44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 3.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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