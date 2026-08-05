CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit SRTeleperformance-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SRTeleperformance-Anteile bei 128.60 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.776 SRTeleperformance-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 521.31 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Anteils am 04.08.2026 auf 67.04 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47.87 Prozent eingebüsst.

SRTeleperformance war somit zuletzt am Markt 3.78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch