CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.08.2025 wurde die SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68.90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investierten, hätten nun 14.514 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’030.48 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 25.08.2026 auf 71.00 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’030.48 EUR, was einer positiven Performance von 3.05 Prozent entspricht.

Alle SRTeleperformance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch