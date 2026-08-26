SR.Teleperformance Aktie 523997 / FR0000051807
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26.08.2026 10:02:15
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in SRTeleperformance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 26.08.2025 wurde die SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68.90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investierten, hätten nun 14.514 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’030.48 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 25.08.2026 auf 71.00 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’030.48 EUR, was einer positiven Performance von 3.05 Prozent entspricht.
Alle SRTeleperformance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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