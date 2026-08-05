Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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05.08.2026 10:02:26
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Renault-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Renault-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 34.13 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 293.040 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 28.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’322.34 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.78 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Renault zuletzt 8.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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