CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 16.09.2025 wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 34.97 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 285.959 Renault-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 29.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’464.40 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.36 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch