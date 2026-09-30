Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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30.09.2026 10:02:14
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Renault-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, hätte er nun 32.368 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 26.06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 843.50 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 15.65 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 7.62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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