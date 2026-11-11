CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 49.35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Publicis-Aktie investiert, befänden sich nun 2.026 Publicis-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 210.64 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 10.11.2026 auf 103.95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 110.64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 25.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch