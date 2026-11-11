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11.11.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 49.35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Publicis-Aktie investiert, befänden sich nun 2.026 Publicis-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 210.64 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 10.11.2026 auf 103.95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 110.64 Prozent.
Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 25.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Publicis S.A.
Analysen zu Publicis S.A.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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