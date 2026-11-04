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04.11.2026 10:02:12
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Publicis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde die Publicis-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Publicis-Papier bei 57.48 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Publicis-Aktie investierten, hätten nun 173.974 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 101.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’597.43 EUR wert. Mit einer Performance von +75.97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Publicis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Publicis S.A.
Analysen zu Publicis S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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