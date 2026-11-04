CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Publicis-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Publicis-Papier bei 57.48 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Publicis-Aktie investierten, hätten nun 173.974 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 101.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’597.43 EUR wert. Mit einer Performance von +75.97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Publicis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch