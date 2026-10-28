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28.10.2026 10:02:30
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Publicis-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 72.38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.816 Publicis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 1’376.90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 99.66 EUR belief. Damit wäre die Investition 37.69 Prozent mehr wert.
Publicis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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