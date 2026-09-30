Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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30.09.2026 10:02:14
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Publicis-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71.76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.394 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Publicis-Aktie auf 95.78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.47 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.47 Prozent angezogen.
Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.01 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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