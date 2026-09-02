CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 72.42 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138.083 Publicis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 99.40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13’725.49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.25 Prozent angezogen.

Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.21 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch