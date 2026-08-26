Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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26.08.2026 10:02:15
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Publicis-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78.48 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Publicis-Aktie investierten, hätten nun 12.742 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 1’316.90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 103.35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.69 Prozent erhöht.
Publicis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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