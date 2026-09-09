CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 5 Jahren eingefahren

Publicis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Publicis-Aktie betrug an diesem Tag 56.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.777 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Publicis-Aktie auf 98.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.86 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 75.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Publicis belief sich zuletzt auf 24.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch