Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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09.09.2026 10:02:26
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Publicis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Publicis-Aktie betrug an diesem Tag 56.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.777 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Publicis-Aktie auf 98.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.86 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 75.86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Publicis belief sich zuletzt auf 24.98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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