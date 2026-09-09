Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’903 -1.1%  SPI 19’637 -1.1%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’633 -1.4%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 6’302 -1.7%  Gold 4’395 0.9%  Bitcoin 64’081 1.0%  Dollar 0.8093 0.0%  Öl 100.7 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
SHL-Aktie: Verlust im Halbjahr etwas eingegrenzt
Suche...
ETF Sparplan

Publicis Aktie 180622 / FR0000130577

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Publicis-Anlage? 09.09.2026 10:02:26

CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Publicis
91.31 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Publicis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Publicis-Aktie betrug an diesem Tag 56.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.777 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Publicis-Aktie auf 98.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.86 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 75.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Publicis belief sich zuletzt auf 24.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Publicis S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten