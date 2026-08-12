Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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12.08.2026 10:02:28
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Publicis-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54.72 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Publicis-Aktie investiert, befänden sich nun 182.749 Publicis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Publicis-Aktie auf 98.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’055.56 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80.56 Prozent angezogen.
Publicis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24.62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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