CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Publicis-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 55.00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Publicis-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.818 Publicis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 185.46 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 18.08.2026 auf 102.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85.46 Prozent gesteigert.

Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.12 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch