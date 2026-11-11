CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 164.30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.609 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 43.92 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 10.11.2026 auf 72.16 EUR belief. Mit einer Performance von -56.08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch