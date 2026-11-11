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11.11.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 164.30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.609 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 43.92 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 10.11.2026 auf 72.16 EUR belief. Mit einer Performance von -56.08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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