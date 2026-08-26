Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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26.08.2026 10:02:15
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pernod Ricard-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Anteile betrug an diesem Tag 176.90 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.653 Pernod Ricard-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 67.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 379.88 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 62.01 Prozent.
Pernod Ricard war somit zuletzt am Markt 17.37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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