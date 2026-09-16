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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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Pernod Ricard-Anlage im Blick 16.09.2026 10:02:28

CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien verlieren können.

Pernod Ricard
56.85 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 171.90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.817 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 353.46 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 15.09.2026 auf 60.76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 64.65 Prozent.

Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 15.40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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